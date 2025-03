Torneio de canoagem no Rio Xingu reúne jovens atletas Evento marcou o início da temporada de 2025 e prepara participantes para o campeonato paraense em abril Fala Pará|Do R7 12/03/2025 - 11h56 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h56 ) twitter

O primeiro torneio de canoagem de 2025 no Rio Xingu, no Pará, reuniu 26 jovens atletas de 8 a 15 anos, promovendo a prática esportiva e a preservação ambiental.

Organizado pelo projeto Canoagem Xingu em parceria com a Viver de Amazônia, o evento contou com competições de 200, 500 e 1000 metros. Os participantes, promessas da canoagem, se preparam para o campeonato paraense em abril, em São Domingos do Capim. Além dos treinos, os jovens recebem educação ambiental, fortalecendo a cultura da canoagem no Pará e no Brasil.