Tragédia no Tapanã: incêndio destrói sete casas e deixa idoso morto O fogo, iniciado por um curto-circuito, se espalhou rapidamente, deixando 25 pessoas desabrigadas Fala Pará|Do R7 04/09/2025 - 09h24 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h24 )

Um incêndio devastador no bairro do Tapanã (PA) destruiu sete casas de madeira, resultando na morte de um idoso de 70 anos que tentava salvar os animais. Moradores se uniram para combater as chamas, mas enfrentaram dificuldades devido ao acesso estreito e às condições precárias da área. O fogo, iniciado por um curto-circuito, se espalhou rapidamente, deixando 25 pessoas desabrigadas.