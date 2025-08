Transporte coletivo cai em área de mangue na PA-458 Polícia encontrou ônibus vazio após saída de pista em Bragança Fala Pará|Do R7 06/08/2025 - 10h21 (Atualizado em 06/08/2025 - 10h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Bragança (PA), um ônibus de transporte coletivo saiu da pista e caiu em uma área de mangue, na rodovia PA-458, . Não houve vítimas ou feridos. A polícia foi acionada, mas o veículo estava vazio no momento do acidente. As causas ainda são desconhecidas.