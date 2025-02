Três crianças morrem afogadas em açude em Pacajá, no Pará Meninas de 8, 10 e 11 anos estavam desaparecidas desde sexta-feira (21) Fala Pará|Do R7 25/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h47 ) twitter

Três crianças, com idades de 8, 10 e 11 anos, morreram afogadas em um açude no município de Pacajá, no Pará. Elas estavam desaparecidas desde sexta-feira (21), quando saíram para brincar e não foram mais vistas.

Uma grande mobilização foi realizada pela comunidade, na tentativa de localizá-las, até que um morador local as encontrou sem vida às margens de um lago. O trágico incidente deixou a cidade consternada.