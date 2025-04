Tribunal do crime executa jovem e família pede ajuda para o velório, em Altamira (PA) Jovem foi encontrada carbonizada, após ser torturada; parentes buscam apoio para sepultamento Fala Pará|Do R7 04/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h46 ) twitter

O caso chocante de Clara Luiza, encontrada morta e carbonizada em Altamira, no Pará, levanta questões sobre a brutalidade do tribunal do crime.

Clara, que havia se mudado temporariamente para a cidade para uma audiência, foi vítima de tortura antes de ser assassinada. A jovem, mãe de uma criança autista, já havia sido presa por envolvimento com organizações criminosas, mas estava em liberdade. A investigação sugere que sua morte pode estar ligada a disputas entre facções rivais.

A família, em luto e sem recursos, busca ajuda para um enterro digno, enquanto a polícia trabalha para identificar os responsáveis por este crime bárbaro.