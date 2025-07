Trio é preso por tráfico de bebê em Conceição do Araguaia (PA) Casal do Rio de Janeiro e mãe da criança tentaram formalizar adoção com documentos falsos Fala Pará|Do R7 11/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 11h38 ) twitter

Em Conceição do Araguaia (PA), três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de pessoas com fins de adoção ilegal. A mãe e um casal do Rio de Janeiro tentavam formalizar a adoção de um bebê de dois meses com documentos falsos. A polícia investiga se houve pagamento pela criança.