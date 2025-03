UPA da Sacramento enfrenta longas esperas e indignação de pacientes Pacientes relatam até sete horas de espera; falta de médicos e lentidão do sistema são apontadas como causas principais Fala Pará|Do R7 27/03/2025 - 16h11 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h11 ) twitter

A UPA da Sacramento, em Belém, no Pará, enfrenta uma situação crítica com longas esperas para atendimento médico, deixando pacientes frustrados e desrespeitados.

Relatos, como o do senhor Carlos Alberto, de 73 anos, que aguardou até sete horas para ser atendido, evidenciam o agravamento do problema. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém reconhece a alta demanda devido ao inverno amazônico e às enfermidades sazonais, mas afirma que a unidade segue operando dentro da normalidade.

A falta de médicos e a lentidão do sistema são apontadas como as principais causas do caos, gerando indignação entre os moradores.