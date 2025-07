Vendedor de mariscos é enganado com nota falsa de R$ 200 Idoso deu R$ 130 de troco ao suspeito no bairro da Marambaia (PA) e só percebeu o golpe no dia seguinte

Fala Pará|Do R7 15/07/2025 - 11h34 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share