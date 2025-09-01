Expedição destaca tradições e biodiversidade nos manguezais de Bragança (PA) Captura do turu e pesca artesanal de caranguejos refletem harmonia entre natureza e comunidade Pará Bom Demais|Do R7 01/09/2025 - 12h28 (Atualizado em 01/09/2025 - 12h28 ) twitter

No Pará, uma expedição em Bragança explora os manguezais, destacando a captura do turu e a pesca artesanal de caranguejos. O ecossistema atua como berçário de biodiversidade e protege a costa. A coleta tradicional do turu e o conhecimento dos pescadores locais são essenciais para preservar esse ambiente e a relação harmoniosa entre natureza e comunidade.