Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Expedição destaca tradições e biodiversidade nos manguezais de Bragança (PA)

Captura do turu e pesca artesanal de caranguejos refletem harmonia entre natureza e comunidade

Pará Bom Demais|Do R7

No Pará, uma expedição em Bragança explora os manguezais, destacando a captura do turu e a pesca artesanal de caranguejos. O ecossistema atua como berçário de biodiversidade e protege a costa. A coleta tradicional do turu e o conhecimento dos pescadores locais são essenciais para preservar esse ambiente e a relação harmoniosa entre natureza e comunidade.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.