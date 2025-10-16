Remo vence o RE-PA 780 e aumenta o drama do Paysandu na série B Leão Azul ganhou com gol nos acréscimos e segue sonhando com o acesso, enquanto o Papão se afunda na luta contra o rebaixamento

Em um dos clássicos mais emocionantes dos últimos anos, o Clube do Remo venceu o Paysandu por 3 a 2, na noite de terça-feira (14), no estádio Mangueirão, em Belém, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado aproximou o Leão Azul do G-4, enquanto o Papão segue em situação crítica, lutando para escapar do rebaixamento.

O jogo começou com o Remo dominando completamente as ações. A pressão azulina deu resultado aos 17 minutos, quando Caio Vinícius abriu o placar. Em seguida Pedro Castro ampliou, colocando o Leão em vantagem por 2 a 0.

Mas o Paysandu reagiu e aos 7 minutos do segundo tempo, Garcez cabeceou a bola e colocou o Papão novamente no jogo. Aos 18 minutos, Wendel empatou a partida, incendiando o Mangueirão e dando esperança à torcida bicolor.

Porém, nos acréscimos, quando tudo indicava um empate, brilhou a estrela de D. Hernández. O camisa 33 cobrou falta com perfeição aos 48 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória do Remo por 3 a 2 e encerrando o Re-Pa 780 em clima de pura emoção.

Com o resultado, o Clube do Remo segue sonhando com o acesso, enquanto o Paysandu vê sua situação se complicar ainda mais na parte de baixo da tabela.