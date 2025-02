Ângelo Lobato fala sobre sua trajetória e ações para a COP30 Empresário conta como migrou do serviço militar para o empreendedorismo e prepara recepção para estrangeiros Visita na Record|Do R7 20/01/2025 - 16h34 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h34 ) twitter

O programa Visita na Record recebe o empresário Ângelo Lobato, fundador da Capital Bar, uma renomada empresa de drinks de alto padrão com mais de 10 anos de história. Durante a entrevista, ele compartilha sua trajetória, que começou no serviço militar e se transformou no universo do empreendedorismo.

Lobato também detalha as ações planejadas para recepcionar com excelência os estrangeiros que participarão do evento da COP30.