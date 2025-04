Famep fortalece municípios paraenses com nova sede em Brasília e apoio tecnológico O presidente da federação ressaltou a conquista histórica e reforçou a atuação municipalista na busca por recursos e representatividade nacional Visita na Record|Do R7 14/04/2025 - 15h56 (Atualizado em 14/04/2025 - 15h56 ) twitter

O presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep), Nélio Aguiar, revelou em entrevista ao Visita na Record o papel fundamental da entidade no desenvolvimento dos municípios paraenses.

Entre os avanços, ressaltou a aquisição histórica de uma sede em Brasília para ampliar a representatividade nacional. A Famep atua no movimento municipalista, defendendo interesses locais e captando recursos para melhorar serviços públicos.

Aguiar ainda enfatizou a necessidade de união entre os municípios e a modernização tecnológica para gestões mais eficientes.

O dirigente abordou a preparação dos municípios para a COP30, destacando a importância de discutir a Amazônia em seu próprio território.