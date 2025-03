Fundadora de agência reflete sobre desafios e conquistas no setor da comunicação Entrevista destaca o papel das mulheres na publicidade e jornalismo, e a importância da união feminina Visita na Record|Do R7 10/03/2025 - 14h15 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h15 ) twitter

Neste mês de destaque ao protagonismo feminino, discutimos o papel das mulheres na comunicação contemporânea. A entrevistada, Ivanna Carneiro, compartilhou sua experiência ao fundar uma agência em um ambiente predominantemente masculino, enfrentando desafios e preconceitos.

Ela faz, também, uma reflexão sobre as conquistas femininas no setor e a importância da união e incentivo mútuo entre mulheres para continuar avançando. A conversa destaca, ainda, a evolução e a necessidade de apoio no cenário atual da publicidade e do jornalismo.