Hospital da Mulher do Pará amplia atendimento em saúde feminina Nova unidade oferece serviços integrados, desde exames até apoio a vítimas de violência Visita na Record|Do R7 07/04/2025 - 18h33 (Atualizado em 07/04/2025 - 18h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Hospital da Mulher do Pará, inaugurado em março, fortalece a saúde pública feminina no estado. Com onze andares e 120 leitos, a unidade proporciona atendimento completo, incluindo cirurgias, exames de imagem, suporte psicológico e uma delegacia virtual para casos de violência.

A inauguração faz parte de um amplo investimento do governo paraense na saúde, que inclui a construção de novas unidades hospitalares e a descentralização do atendimento por meio de policlínicas e programas itinerantes em todo o estado.