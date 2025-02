HSM se destaca como referência no tratamento oncológico com tecnologia de ponta Em 2024, instituição ampliou seu parque tecnológico, incorporando máquinas de imagem com inteligência artificial Visita na Record|Do R7 03/02/2025 - 14h58 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h58 ) twitter

O Hospital Saúde da Mulher (HSM) se tornou referência no tratamento oncológico, destacando-se pela combinação de alta tecnologia, uma equipe especializada e o compromisso com o bem-estar das pacientes.

Em 2024, a instituição alcançou importantes avanços, como a ampliação do seu parque tecnológico, incorporando novos equipamentos, incluindo máquinas de imagem com inteligência artificial.

O doutor Eurico Rodrigues, diretor técnico do HSM, foi entrevistado no programa “Visita na Record”, onde destacou as inovações que tornam o hospital uma referência no tratamento de câncer.