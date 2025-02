Máxima Segurança investe em inovação, para garantir tranquilidade aos clientes Diretor de marketing Paulo Vitor Freitas fala sobre o mercado de segurança, no Visita na Record Visita na Record|Do R7 17/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

no

Há 22 anos no mercado, a Máxima Segurança investe em estratégias inovadoras para enfrentar os desafios do setor, com o objetivo de garantir a tranquilidade dos clientes por meio de segurança preventiva, tecnologia e excelência. A empresa se destaca por buscar sempre novas soluções para atender às necessidades do mercado.

Em entrevista ao programa Visita na Record, o diretor de marketing da Máxima, Paulo Vitor Freitas, compartilhou suas perspectivas sobre o mercado de segurança e as iniciativas da empresa.