Presidente do TCM destaca fiscalização para fortalecer a educação no Marajó (PA) Antônio José Guimarães aponta cuidados essenciais para gestores garantirem eficiência nos recursos públicos Visita na Record|Do R7 27/01/2025 - 13h04 (Atualizado em 27/01/2025 - 13h04 )

Em entrevista ao programa Visita na Record, Antônio José Guimarães, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, destacou o papel do órgão no fortalecimento da educação no arquipélago do Marajó (PA) por meio da fiscalização rigorosa dos recursos públicos.

Ele também abordou os principais pontos que os novos gestores precisam observar para garantir a eficiência na administração dos recursos, assegurando que sejam aplicados de forma responsável e em benefício da população.