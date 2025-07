Visita na Record - 06/07/2025 Confira os destaques da edição deste domingo (06) Visita na Record|Do R7 07/07/2025 - 16h44 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h44 ) twitter

RR Pneus se consolida no mercado com 36 anos de atuação no ramo. Açaí Biruta atrai moradores e turistas com boa comida e muita música.