Visita na Record - 25/05/2025 Programa bateu um papo com os diretores executivos da Vicofarma e do Sicredi Visita na Record|Do R7 26/05/2025 - 15h52 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h52 )

O ‘Visita na Record’ recebeu o diretor executivo da Vicofarma, Alexandre Macedo, para discutir sobre a manipulação de remédios no Brasil, e o diretor executivo do Sicredi, Cleomar Abreu, para bater um papo sobre a atuação da cooperativa no Pará.