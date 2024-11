Portal Correio |Do R7

Abono Natalino 2024: 669 mil famílias serão beneficiadas na Paraíba O Governo do Estado da Paraíba afirmou que cerca de 669 mil famílias paraibanas serão beneficiadas pelo Abono Natalino 2024. O Programa...

Bolsa Família é pago para 20,7 milhões de beneficiários (Foto:

O Governo do Estado da Paraíba afirmou que cerca de 669 mil famílias paraibanas serão beneficiadas pelo Abono Natalino 2024. O Programa de Transferência de Renda, exclusivamente do governo estadual, garante um valor individual de R$ 64 que serão acrescidos no Bolsa Família na Paraíba.

A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraíba, Pollyanna Dutra, afirmou que os beneficiários devem receber o valor entre os dias 10 a 23 de dezembro. O calendário de pagamentos ainda não foi divulgado.

Ainda de acordo com a secretaria, além de beneficiar as famílias na época festiva do Natal, o valor também contribui para a movimentação da economia local, gerando a movimentação de mais de R$ 100 milhões.

Para receber o Abono Natalino, as famílias deverão apresentar documento de identificação com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o Cartão do Número de Identificação Social (NIS).

