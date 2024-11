Acusados de armazenar pornografia infantil e tentativa de homicídio são presos, em João Pessoa Dois homens acusados de armazenar conteúdo com imagens de abuso sexual infantil e de tentativa de homicídio, foram presos neste sábado... Portal Correio|Do R7 03/11/2024 - 09h48 (Atualizado em 03/11/2024 - 09h48 ) twitter

Presos foram levados para a Central de Polícia Civil em João Pessoa (Foto: Reprodução/TV Correio) Dois homens acusados de armazenar conteúdo com imagens de abuso sexual infantil e de tentativa de homicídio, foram presos neste sábado (2) em João Pessoa. De acordo com a Força Regional, as ações aconteceram no bairro de Mangabeira, entre a tarde e noite. Segundo os policiais, eles foram localizados durante rondas e abordagens de rotina. O preso acusado de armazenar cenas de abuso sexual tinha um mandado de prisão preventiva. Já o homem preso por tentativa de homicídio, possuía uma pena de mais de sete anos de condenação a ser cumprida em regime fechado. Os dois foram encaminhados para a Cidade da Polícia Civil de onde devem ser transferidos para unidades prisionais.