Cartório é arrombado por criminosos em Santa Rita; um suspeito é preso Um cartório localizado na rua Siqueira Campos, em Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa, foi alvo de criminosos na madrugada... Portal Correio|Do R7 14/11/2024 - 08h48 (Atualizado em 14/11/2024 - 08h48 )

(Foto: Divulgação) Um cartório localizado na rua Siqueira Campos, em Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa, foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (14). De acordo com informações da Polícia Militar, pelo menos três indivíduos participaram do arrombamento, danificando alguns objetos do estabelecimento, incluindo uma televisão. Durante a ação, um dos suspeitos, de 36 anos, foi capturado pelos seguranças privados do cartório e, em seguida, preso pela Polícia Militar. Os outros dois criminosos conseguiram fugir antes da chegada da polícia. A motivação do crime ainda é desconhecida, e a investigação segue em andamento para identificar os envolvidos. O post Cartório é arrombado por criminosos em Santa Rita; um suspeito é preso apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.