Cinema Negro Paraibano Feminino é Destaque na Mostra Competitiva Adélia Sampaio 2024 As cineastas paraibanas Carine Fiúza e Antônia Ágape estarão na Mostra Competitiva Adélia Sampaio 2024, que ocorre de 4 a 8 de novembro... Portal Correio|Do R7 02/11/2024 - 15h08 (Atualizado em 02/11/2024 - 15h08 )

As cineastas paraibanas Carine Fiúza e Antônia Ágape estarão na Mostra Competitiva Adélia Sampaio 2024, que ocorre de 4 a 8 de novembro em Brasília-DF. Representando o Cinema Negro Paraibano, Carine e Antônia exibirão seus filmes na sessão de abertura do evento no dia 4, às 19h, no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Na sessão de abertura, os filmes As Cegas (Antônia Ágape, 1982) e Preciso Falar do Futuro Além-mar (Carine Fiúza, 2023) serão exibidos, celebrando a força do cinema negro paraibano e promovendo um encontro simbólico entre gerações. A Mostra Adélia Sampaio, que homenageia a pioneira do cinema negro brasileiro, também celebra a trajetória de Antônia Ágape, a primeira cineasta negra da Paraíba, promovendo um diálogo intergeracional que valoriza as mulheres negras no audiovisual. Programação de Abertura – 4 de Novembro 19h – Mesa de Abertura: Sebastiana (Tito Abayomi), DEX/UnB (Olgamir), Deputados Max Maciel e Fábio Félix

Sebastiana (Tito Abayomi), DEX/UnB (Olgamir), Deputados Max Maciel e Fábio Félix 19h30 – Exibição dos Filmes: As Cegas, de Antônia Ágape (1982, 10 min) Preciso Falar do Futuro Além-mar, de Carine Fiúza (2023, 8 min)

Apresentação Cultural: Ball A Mostra Adélia Sampaio se firma como um espaço de reconhecimento e fortalecimento do cinema negro e feminino, destacando o papel dessas cineastas e o legado de Adélia Sampaio no audiovisual brasileiro.