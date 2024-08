Concurso público garante 150 vagas para Comissão de Energia Nuclear; veja

Portal Correio |Do R7

(Foto: Divulgação)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a realização de concurso público que garante 150 vagas para a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)

As vagas de distribuídas entre Tecnologista (80), Analista em Ciência e Tecnologia (25) e Pesquisador (15), que são de nível superior, além de trinta vagas para Técnico, que exigem ensino médio.

A responsável para a realização do concurso é a CNEN. A publicação do edital de abertura do concurso público deve sair em até seis meses.

