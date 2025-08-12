Detran-PB passa a oferecer serviços on-line para melhorias dos serviços à população O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) lançou um novo serviço para melhorar o atendimento à população. Agora, os... Portal Correio|Do R7 12/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h37 ) twitter

O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) lançou um novo serviço para melhorar o atendimento à população. Agora, os serviços relacionados a veículos, habilitação e infrações podem ser solicitados e ter documentos enviados diretamente pelo site do órgão. Para usar, o cidadão deve acessar o site do Detran-PB e clicar no ícone Protocolo Online, localizado no topo da página. Lá, será possível encontrar links para cada tipo de serviço. Na área de veículos, o sistema permite solicitações como: processos judiciais, comodatário, desbloqueios, declarações, desvinculação de débitos, cancelamento de comunicação de venda, atualização ou cadastro de endereço, autorizações, isenções, solicitação de placas, ressarcimento de taxas indevidas, vistoria in loco, entre outros. Já na parte de habilitação, o Protocolo Online oferece serviços como: agendamento de clínicas, exames médicos e avaliações psicológicas, provas teóricas e práticas, RENACH, emissão e renovação de CNH, além de atendimentos do Programa Habilitação Social.