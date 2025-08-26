Efraim Filho projeta votação da LDO na próxima semana O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho (União-PB), disse nesta terça-feira (26) que espera votar o projeto... Portal Correio|Do R7 26/08/2025 - 17h17 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h17 ) twitter

O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho (União-PB), disse nesta terça-feira (26) que espera votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 até terça-feira (2). Hoje, será encerrado o prazo para a apresentação de emendas ao projeto, que é relatado pelo deputado Gervásio Maia (PSB-PB). Na sexta-feira (29), o governo deve enviar ao Congresso o projeto da Lei Orçamentária de 2026 porque o prazo se encerra em 31 de agosto. Efraim voltou a manifestar sua preocupação em votar a lei até dezembro para que não ocorra o que aconteceu com o Orçamento de 2025 que foi votado em abril deste ano. "2026 será um ano desafiador porque é ano eleitoral. Não deixaremos que sejam feitos gastos desnecessários", afirmou.