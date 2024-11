Encontro ‘Novos Gestores’ reunirá 117 prefeitos da Paraíba para capacitação em administração municipal Cento e dezessete prefeitos e prefeitas eleitos em outubro vão participar do Encontro ‘Novos Gestores Paraíba 2025-2028’, na próxima... Portal Correio|Do R7 10/11/2024 - 15h48 (Atualizado em 10/11/2024 - 15h48 ) twitter

Cento e dezessete prefeitos e prefeitas eleitos em outubro vão participar do Encontro ‘Novos Gestores Paraíba 2025-2028’, na próxima segunda (11) e terça-feira (12), no Hotel Manaíra, em João Pessoa. O evento é organizado pela Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup) e pela Espacial Eventos. O objetivo é ajudar os novos prefeitos a aprender sobre temas importantes de administração e leis, com espaço para debate e troca de experiências. Além dos novos prefeitos, o encontro contará com a presença de órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB) e o Ministério Público Estadual (MPPB), que vão orientar sobre o uso responsável dos recursos públicos. O evento será dividido em módulos sobre temas importantes da administração, como planejamento, orçamento, saúde, educação, e infraestrutura, com palestras, oficinas e atividades práticas.

