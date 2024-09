Adam Chapman, 43, foi diagnosticado com glioblastoma de alto grau (Foto: Reprodução/ Daily Mail)

Até 2022, Adam Chapman treinava cinco dias por semana em uma academia de Worcester, nos EUA. Nesse mesmo ano, ele casou e também passou a apresentar sintomas gripais durante meses, os quais ele atribuía ao estresse do trabalho. No entanto, a situação escalou, e Chapman se viu com dificuldade para ficar em pé, andar e entender instruções simples de familiares. Encaminhado ao hospital, ele descobriu ser portador de glioblastoma de alto grau — um tumor cerebral dos mais mortais. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

“Meus pensamentos estavam confusos e as coisas não pareciam fazer sentido. Eu estava lentamente perdendo o controle do meu cérebro e do meu corpo”, descreveu Chapman, em entrevista ao tabloide Daily Mail.

Desde então, ele foi submetido a duas cirurgias e diversas sessões de radioterapia e quimioterapia. “As pessoas parecem pensar que agora estou bem. Não entendem que meu tumor continuará voltando pelo resto da minha vida, agora limitada, e que tudo o que estamos fazendo com os tratamentos é atrasar o câncer para me dar o máximo de tempo possível”, desabafou.

“Sem o apoio inestimável de amigos e familiares, que estão vivendo esse pesadelo comigo, as coisas teriam sido ainda mais difíceis.”

Segundo dados da entidade filantrópica Brain Tumour Charity, o tempo médio de sobrevivência para pacientes com glioblastoma é entre 12 e 18 meses. Apenas 5% deles sobrevivem cinco anos.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post EUA: homem que acreditava estar gripado descobre ser portador de tumor cerebral incurável apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.