Filme “Ainda estou aqui” estreia nos cinemas da Paraíba A adaptação do livro de mesmo nome do escritor Marcelo Rubens Paiva, chega aos cinemas da Paraíba nesta quinta-feira (07). O filme...

A adaptação do livro de mesmo nome do escritor Marcelo Rubens Paiva, chega aos cinemas da Paraíba nesta quinta-feira (07). O filme ganhador do melhor roteiro no festival de Veneza, traz a história de Eunice Paiva, mãe do escritor, na busca por seu marido que desapareceu durante a ditadura militar nos anos de 1970.

O longa dirigido por Walter Salles, tem uma abordagem sensível sobre o tema e conta com a brilhante atuação da Fernanda Torres, filha da Fernanda Montenegro que também protagonizou o filme central do Brasil do mesmo diretor.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp

ou

Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Filme “Ainda estou aqui” estreia nos cinemas da Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.