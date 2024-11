Idosa de 82 anos sofre tentativa de estupro na Região Metropolitana de Campina Grande Uma idosa de 82 anos sofreu uma tentativa de estupro em Lagoa Seca, na Região Metropolitana de Campina Grande. A vítima mora sozinha... Portal Correio|Do R7 05/11/2024 - 07h28 (Atualizado em 05/11/2024 - 07h28 ) twitter

Idosa de 82 anos foi vítima de uma tentativa de estupro (Imagem: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial) Uma idosa de 82 anos sofreu uma tentativa de estupro em Lagoa Seca, na Região Metropolitana de Campina Grande. A vítima mora sozinha em casa, quando durante a tarde de domingo (3), teve a residência invadida. Polícia prende um dos suspeitos de participar do roubo à Cagepa De acordo com o relato da idosa, um vizinho de 39 anos, que estava aparentemente bêbado invadiu a residência e tentou praticar o crime. A vítima afirma que começou a gritar por ajuda, quando apareceu um jovem que foi socorrê-la. A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do suspeito, que foi direcionado para a Delegacia Civil de Campina Grande. Já a idosa, que por conta das agressões ficou com hematomas no braços e na perna, foi levada para o Hospital de Lagoa Seca, onde foi atendida.