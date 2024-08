Justiça começa a bloquear redes sociais e penhorar ganhos de quem está com o ‘nome sujo’ Quem está com o ‘nome sujo’ na praça podem ter os ganhos obtidos com as redes sociais penhorados pela justiça. Segundo o judiciário... Portal Correio|Do R7 12/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 12/08/2024 - 17h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-