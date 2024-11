Lançamento de Livro de Josinaldo Malaquias discute o feminicídio na Pós-Modernidade No próximo dia 28 de novembro, João Pessoa será palco do lançamento do novo livro do jornalista e advogado Josinaldo Malaquias, intitulado... Portal Correio|Do R7 14/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 14/11/2024 - 10h28 ) twitter

Livro é fruto de pesquisa de pós-doutorado (Foto: Divulgação)

No próximo dia 28 de novembro, João Pessoa será palco do lançamento do novo livro do jornalista e advogado Josinaldo Malaquias, intitulado “Direito e Pós-Modernidade: Sinergia do patriarcado e violência contra a mulher”. A obra traz uma reflexão importante sobre a relação entre a pós-modernidade e o feminicídio, contribuindo para a bibliografia que aborda a violência contra a mulher.

O evento de lançamento acontecerá a partir das 19h, na Estação Cultural Energisa, com apresentação do Procurador da República, Professor Universitário e Presidente da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, Eitel Santiago.

O livro é fruto do pós-doutorado do autor na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e traz uma análise crítica sobre o Direito na contemporaneidade, especialmente diante dos avanços tecnológicos e da sociedade da informação.

Com prefácio da socióloga Neide Miele e apresentação do advogado Ricardo Bezerra, a obra promete gerar uma profunda reflexão sobre o feminicídio e os desafios enfrentados pelas mulheres na atualidade.

"Nada disso foi suficiente para modificar a questão cultural com relação à violência contra a mulher", afirma Malaquias.