Novo filme da franquia de "Senhor dos anéis" será focado em Gollum Com previsão de estreia para 2026, a nova trama do universo de "Senhor dos anéis" que acompanhará o personagem Gollum já ganhou um... Portal Correio|Do R7 18/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h28 )

Com previsão de estreia para 2026, a nova trama do universo de "Senhor dos anéis" que acompanhará o personagem Gollum já ganhou um título em inglês: "The Hunt For Gollum", a roteirista Philippa Boyens revelou mais detalhes sobre o longa. "É uma história bem intensa, que acontece depois da festa de aniversário de Bilbo e antes das minas de Moria", contou em entrevista à Empire. "É um pedaço específico de uma história incrível que não foi contada, contada pela perspectiva dessa criatura incrível." Destacou também que até o momento será apenas um filme sobre o personagem e não dois como o Ian McKellen, ator que interpreta o Gandalf, tinha divulgado. De acordo com ela, "Foi um verdadeiro mal-entendido que aconteceu porque começamos a trabalhar, conceitualmente, em dois filmes live-action diferentes. O primeiro foi 'The Hunt For Gollum', o segundo ainda a ser confirmado."