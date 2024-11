O Voto na Correio: confira a cobertura ao vivo das Eleições 2024 na TV Correio A TV Correio está acompanhando, ao vivo, toda a movimentação das Eleições 2024 na Paraíba. A transmissão faz parte de uma extensa cobertura... Portal Correio|Do R7 27/10/2024 - 08h47 (Atualizado em 27/10/2024 - 08h47 ) twitter

A TV Correio está acompanhando, ao vivo, toda a movimentação das Eleições 2024 na Paraíba. A transmissão faz parte de uma extensa cobertura multiplataforma do Sistema Correio, incluindo TV, rádio e internet, garantindo que os eleitores acompanhem cada momento do processo eleitoral até o resultado final dos municípios de João Pessoa e Campina Grande. Confira a transmissão abaixo: O post O Voto na Correio: confira a cobertura ao vivo das Eleições 2024 na TV Correio apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.