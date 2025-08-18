Prefeita Léa Toscano assina Pacto pela Primeira Infância em encontro do TCE-PB A prefeita de Guarabira, Léa Toscano, participou nesta segunda-feira (18) do Encontro Estadual da Primeira Infância, realizado em Campina... Portal Correio|Do R7 18/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h38 ) twitter

A prefeita de Guarabira, Léa Toscano, participou nesta segunda-feira (18) do Encontro Estadual da Primeira Infância, realizado em Campina Grande pelo Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB). O evento reuniu gestores municipais, autoridades e representantes de instituições parceiras para debater políticas públicas voltadas às crianças de 0 a 6 anos. Durante o encontro, a prefeita assinou o Pacto pela Primeira Infância, ao lado de outros gestores, reafirmando o compromisso de Guarabira em fortalecer ações que assegurem educação de qualidade e políticas de cuidado às crianças. "As crianças de Guarabira sempre foram uma prioridade na minha trajetória política. Garantir a elas acesso a uma educação de qualidade e a políticas de cuidado é investir em um futuro mais justo e promissor. Guarabira tem avançado e continuará priorizando a primeira infância como base do desenvolvimento social", ressaltou Léa. Também acompanharam a prefeita no encontro o secretário de Educação, Tiago Justino; o chefe de Gabinete, Douglas Nóbrega; a secretária de Assistência Social, Verônica Macedo; e o secretário de Finanças, Denilson Freitas. Compromisso com a infância – Ao longo de sua trajetória política, Léa Toscano tem priorizado iniciativas para garantir saúde, educação e proteção às crianças do município. Durante a administração da Prefeitura de Guarabira, Léa deu prioridade a construção de escolas e ao fortalecimento da infraestrutura educacional da cidade, também propôs a ampliação de Centro de Educação Infantil (Creche) e Escolas Municipais; o fortalecimento e ampliação da capacidade de atendimento dos programas da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente de Guarabira; além da implantação do projeto de Proteção de Crianças e Jovens em situação vulnerável. Sobre o encontro – Sob a coordenação do conselheiro André Carlo Torres Pontes, vice-presidente do TCE-PB e presidente da Comissão da Primeira Infância, o evento apresentou a Matriz de Achados da Auditoria Operacional em Políticas Públicas para a Primeira Infância, por meio de um painel de referência para validação. O encontro também divulgou o balanço das ações estratégicas do tribunal realizadas entre janeiro e julho de 2025. Estiveram presentes os deputados estaduais Tovar Correia Lima e Fábio Ramalho; o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho; o secretário Executivo da Educação em Cooperação com os Municípios, Erivonaldo Alves; além de representantes do Tribunal de Justiça da Paraíba, do Ministério Público da Paraíba, da Defensoria Pública, da Universidade Federal da Paraíba e da Facisa.