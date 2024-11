Prefeitura de Mamanguape celebra festa para seus 169 anos de emancipação política A prefeitura de Mamanguape realiza festa para celebrar seus 169 anos de emancipação política em grande estilo. O evento acontece nesta... Portal Correio|Do R7 23/10/2024 - 15h08 (Atualizado em 23/10/2024 - 15h08 ) twitter

A prefeitura de Mamanguape realiza festa para celebrar seus 169 anos de emancipação política em grande estilo. O evento acontece nesta quinta-feira (24) e contará com o cantor baiano Bell Marques, e também os shows de Rafael Sacanão, Ranniery Gomes e James Bonde. A estrutura que conta com área de shows, equipamentos de segurança, banheiros químicos e estacionamento, já foi montada para os shows e terá início às 21h00, no Pátio do Forró, localizado no Altiplano Mamanguape. A comemoração de 169 anos de emancipação política promete trazer uma mistura de estilos musicais, tradição e muitas atrações.