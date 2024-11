Prefeitura de Santa Rita inicia curso de formação de 40 novos guardas municipais A Prefeitura de Santa Rita iniciou nesta segunda-feira (4), o curso de formação de 40 guardas municipais aprovados em concurso público... Portal Correio|Do R7 04/11/2024 - 16h28 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Santa Rita iniciou nesta segunda-feira (4), o curso de formação de 40 guardas municipais aprovados em concurso público. A aula foi conduzida pelo prefeito Emerson Panta, que celebrou o reforço na segurança publica municipal. “A formação dos novos guardas municipais é mais um passo que estamos dando, depois da criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, na construção de uma Santa Rita mais segura”, declarou o prefeito. O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Ardenildo Morais dos Santos, informou que os novos guardas passam a integrar um curso de formação completo, com 356 horas de conteúdo teórico e prático, fundamentado na matriz curricular nacional para guardas municipais, e que se realiza em nosso próprio Centro de Formação de Guardas Municipal. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Prefeitura de Santa Rita inicia curso de formação de 40 novos guardas municipais apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.