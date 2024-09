Quem foi Eunice Paiva, tema do filme ‘Ainda Estou Aqui’ que comoveu o Festival de Veneza Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, estreou com um sucesso estrondoso no Festival de...

Eunice Paiva casou com Rubens em 1952 (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, estreou com um sucesso estrondoso no Festival de Veneza, e já rendeu início a uma campanha pela indicação ao Oscar para Fernanda Torres. No filme, as duas atrizes interpretam Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro no qual o filme é baseado.

Em 20 de janeiro de 1971, Rubens Paiva foi levado pela polícia da casa em que vivia com a família no Leblon. No dia seguinte, Eunice também foi presa e permaneceu 12 dias nas dependências do Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi) sendo interrogada. Após sua libertação, Eunice passou a questionar o que havia ocorrido com seu marido – mas não obtinha nenhuma resposta.

Em diversas cartas ao presidente Emílio Garrastazu Médici e outras direcionadas a diferentes autoridades, Eunice exigiu a verdade sobre o paradeiro do marido. Os órgãos oficiais, quando forneciam alguma resposta, davam relatos diferentes: ou que ele havia sido sequestrado por desconhecidos ou que havia fugido para Cuba.

Eunice se tornou símbolo das campanhas pela abertura de arquivos sobre vítimas do regime. Formou-se em Direito depois da viuvez e se tornou uma das principais forças de pressão que culminou com a promulgação da Lei 9.140/95, que reconhece como mortas as pessoas desaparecidas em razão de participação em atividades políticas durante a ditadura militar.

Foi apenas em 1996, após 25 anos de luta por verdade, que Eunice conseguiu que o Estado Brasileiro emitisse oficialmente o atestado de óbito de Rubens Paiva. A primeira prova objetiva de seu assassinato só foi encontrada 41 anos depois, em novembro de 2012, com uma ficha que confirmava sua entrada em uma unidade do DOI-Codi.

Eunice Paiva conviveu com Alzheimer por 14 anos e morreu em 13 de dezembro de 2018, em São Paulo, aos 86 anos.

O livro de Marcelo Rubens Paiva

###IMG-1### Alfaguara/Divulgação

Em 2015, um dos filhos de Eunice e Rubens, Marcelo Rubens Paiva, contou a história do desaparecimento de seu pai e da luta de sua mãe no livro Ainda Estou Aqui. Na obra biográfica, ele divide o protagonismo com a sua mãe, relatando não apenas o esforços de Eunice pela verdade, mas sua batalha contra o Alzheimer.

Walter Salles passou sete anos na adaptação do livro para a versão que estreou no Festival de Veneza deste ano. “Durante os anos que passamos criando Ainda Estou Aqui, a vida no Brasil se aproximou perigosamente à distopia do anos 1970 – o que só tornou esta história ainda mais urgente”, disse o diretor ao festival.

Ainda Estou Aqui foi lançado em 2015.

