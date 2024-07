Três cidades da Paraíba solicitam tropas federais nas eleições municipais

Portal Correio |Do R7

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), recebeu solicitação de três cidades para envio de tropas federais durante as eleições municipais. As solicitações foram feitas pelos juízes eleitorais das cidades de Bayeux, Cabedelo e Queimadas.

Em relação à Cabedelo e Bayeux, os pedidos foram em decorrência da atuação das facções criminosas que disputam o comando do tráfico de drogas e o controle. O Tribunal está analisando o pedido e caso seja aprovado, será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A presidente do TRE-PB, desembargadora Agamenilde Dias, participará de uma reunião com a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, para discutir a segurança das eleições.

