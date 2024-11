UFPB Reabre Inscrições para Concurso Público A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) reabre na próxima segunda-feira, 4 de novembro, as inscrições para o concurso público de professor... Portal Correio|Do R7 02/11/2024 - 15h28 (Atualizado em 02/11/2024 - 15h28 ) twitter

Universidade Federal da Paraíba (Foto: Divulgação) A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) reabre na próxima segunda-feira, 4 de novembro, as inscrições para o concurso público de professor do Magistério Superior, oferecendo uma vaga para o Centro de Ciências Médicas, no Campus de João Pessoa, na área de Medicina de Família e Comunidade. A reabertura do edital ocorre após atualização dos requisitos mínimos de escolaridade, aprovada pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da UFPB. Para concorrer, os candidatos devem possuir graduação em Medicina, Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, e mestrado em Saúde Coletiva ou áreas afins. A vaga é para carga horária de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 4.168,21, incluindo vencimento básico, retribuição por titulação e auxílio-alimentação. A nomeação seguirá a ordem prevista para candidatos cotistas conforme o Anexo II do edital original. Inscrições, Taxa e Isenção As inscrições vão de 4 a 22 de novembro, com taxa de R$ 80. Candidatos podem solicitar isenção entre os dias 4 e 8 de novembro, conforme o item 5 do edital original. O resultado dos pedidos de isenção será divulgado em 14 de novembro. Etapas do Concurso O processo contará com três etapas: prova escrita, prova didática e exame de títulos, previstas para ocorrer nos dias 10, 13 e 19 de fevereiro de 2025, respectivamente. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post UFPB Reabre Inscrições para Concurso Público apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.