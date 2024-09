Venezuelanos em Madri protestam em nome de Edmundo González Um grupo de pessoas exiladas da Venezuela se reuniu nesta terça-feira (10) em frente ao Congresso da Espanha, em Madri. Junto com a... Portal Correio|Do R7 11/09/2024 - 10h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 10h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-