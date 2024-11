Vereador morre eletrocutado em cidade do Litoral Norte da Paraíba O vereador Erivan Pereira de Aguiar (PP) morreu eletrocutado nesta quinta-feira (24), em Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba. Erivan... Portal Correio|Do R7 24/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 24/10/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Erivan Pereira, vereador de Mataraca pelo PP, que morreu eletrocutado. (Foto: Reprodução) O vereador Erivan Pereira de Aguiar (PP) morreu eletrocutado nesta quinta-feira (24), em Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba. Erivan Eletricista, como era conhecido na cidade, também trabalhava como eletricista e estava executando um serviço em um posto de combustíveis próximo à BR-101 quando sofreu um choque elétrico. Ele não resistiu à descarga e morreu no local. O vereador de 41 anos foi eleito em 2020 e se candidatou à reeleição nas eleições municipais de 2024, mas não conseguiu se reeleger, ficando com o cargo de suplente. A Prefeitura de Mataraca lamentou a morte do parlamentar e declarou luto oficial de três dias. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Vereador morre eletrocutado em cidade do Litoral Norte da Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.