Acidente entre caminhões interdita BR-376 e causa filas sentido Santa Catarina Ric|Do R7 12/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 12/11/2024 - 09h29 )

Caminhão fica irreconhecível em acidente na BR-376 (Foto: PRF)

Um acidente entre dois caminhões causa lentidão na BR-376, na região de Guaratuba, na pista sentido Santa Catarina. A colisão traseira aconteceu por volta das 5h30, desta terça-feira (12), na altura do km 571, e causou a interdição parcial da rodovia. Com a batida, um dos veículos ficou com a parte dianteira totalmente destruída.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências.

