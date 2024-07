Ric |Do R7

Adolescentes investigados por tentarem matar jovem no Paraná chocam a população Na última terça-feira (2), dois adolescentes, investigados por tentarem matar um jovem de 19 anos, foram identificados pela Polícia...

Adolescentes de 14 e 17 anos são investigados por tentarem matar jovem no Paraná

Na última terça-feira (2), dois adolescentes, investigados por tentarem matar um jovem de 19 anos, foram identificados pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). O crime aconteceu dia 22 de junho de 2024 em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do estado.

