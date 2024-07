Amigo de Mister que morreu em acidente lamenta: "Difícil acreditar" A morte do Mister Simpatia de Joinville 2024, David Dylan Dionizio, de 29 anos, causou comoção nas redes sociais e amigos lamentaram... Ric|Do R7 23/07/2024 - 19h03 (Atualizado em 23/07/2024 - 19h03 ) ‌



“Difícil acreditar”, lamenta amigo de mister que morreu em acidente

A morte do Mister Simpatia de Joinville 2024, David Dylan Dionizio, de 29 anos, causou comoção nas redes sociais e amigos lamentaram a perda. David morreu em um acidente de trânsito no último sábado (20), no balneário Barra do Sul, no litoral norte de Santa Catarina.

