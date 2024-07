Athletico: Novidades na escalação para duelo da Sul-Americana

Ric |Do R7

Athletico viaja com novidades para duelo da Sul-Americana; escalação

Com três retornos, o Athletico encerrou nesta quarta-feira (17) a preparação para o duelo com o Cerro Porteño. O jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana está marcado para 21h30 de quinta-feira (18), no Estádio Nueva Olla, em Assunção.

