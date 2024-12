Brasil Publisher Awards: confira os melhores momentos Brasil Publisher Awards: confira os melhores momentos Ric|Do R7 03/12/2024 - 00h07 (Atualizado em 03/12/2024 - 00h07 ) twitter

Brasil Publisher Awards

O Brasil Publisher Awards (BPA), premiação nacional dedicada a reconhecer os melhores sites, publishers e portais digitais do país, anunciou, na noite desta segunda-feira (2), os vencedores do prêmio. O portal RIC.com.br foi premiado como vencedor do Brasil Publisher Awards nas categorias melhor site de notícias estadual e melhor site de notícias estadual do Paraná.

