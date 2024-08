Buscas na Serra do Mar: Corpo de Bombeiros encerra operações após quatro dias O major Gabriel, do Corpo de Bombeiros, anunciou na noite deste domingo (4) a suspensão das buscas por uma... Ric|Do R7 05/08/2024 - 09h26 (Atualizado em 05/08/2024 - 09h26 ) ‌



Bombeiros suspendem buscas por suposta aeronave em região da Serra do Mar

O major Gabriel, do Corpo de Bombeiros, anunciou na noite deste domingo (4) a suspensão das buscas por uma possível aeronave na região da Serra do Mar, em Morretes, no Litoral do Paraná. Após quatro dias de operação, não foram encontrados indícios sobre algum acidente no local.

