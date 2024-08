Casal Detido por Abandono de Bebê em Hotel de Curitiba Uma mulher, de 20 anos, e um homem, de 45, foram presos por abandono de incapaz, nesta quinta-feira (21),... Ric|Do R7 22/08/2024 - 16h01 (Atualizado em 22/08/2024 - 16h01 ) ‌



Casal é preso após deixar bebê sozinho por horas em hotel de Curitiba Caroline de Souza Machado

Uma mulher, de 20 anos, e um homem, de 45, foram presos por abandono de incapaz, nesta quinta-feira (21), em Curitiba. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o casal estava hospedado em um hotel e deixaram o bebê sozinho no quarto por aproximadamente duas horas.

