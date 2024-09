Clima em Curitiba: o que esperar para hoje No decorrer do dia, o destaque continua sendo em torno das temperaturas que aumentam gradativamente. Veja previsão em Curitiba. O post... Ric|Do R7 12/09/2024 - 06h21 (Atualizado em 12/09/2024 - 06h21 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba hoje (12/09/2024), segundo o Climatempo

O predomínio segue sendo de tempo estável em todo o estado do Paraná nesta quinta-feira (12). no entanto, o sol ainda deve encontrar dificuldade em prevalecer no céu, por causa da circulação de fumaça que ainda incide sobre a região sul do país. A previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 17°C e máxima de 33°C, conforme o Climatempo.

